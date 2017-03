Live Nation impone i biglietti nominativi per le date dei Metallica

Continua la guerra dei promoter al fenomeno del secondary ticketing., infatti, ha da poco annunciato le tre date italiane deldei, che toccherà la nostra nazione il 10, 12, e 14 Febbraio 2018 a Torino e Bologna. C’è però una piacevole sorpresa per gli utenti.

Come precisato proprio dallo stesso promoter attraverso la pagina ufficiale, i biglietti (che saranno disponibili attraverso il Met Club, Live Nation e Ticketone in tre tranche) saranno nominativi.

Le condizioni d’acquisto sono le seguenti: “tutti biglietti riporteranno il nome dell'acquirente così come presente sulla carta di credito utilizzata per il pagamento. Il titolare del pagamento dovrà presentare all'ingresso, unitamente al biglietto, la carta di credito utilizzata per il pagamento e un documento di identità. Se i biglietti verranno ritirati sul luogo dell'evento, dovranno essere presentati all'atto del ritiro la carta di credito utilizzata per l'acquisto e un documento d'identità di colui che ha effettuato l’acquisto”.

Vengono così accolte le richieste dei fan, che da tempo avevano chiesto a gran voce ai promoter e distributori di imporre i biglietti nominativi per evitare la rivendita attraverso canali secondari. Non è stato però precisato il numero massimo di biglietti acquistabili da un singolo account.