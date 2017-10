Lo schermo dell'iPhone 8 è uguale a quello di iPhone 7, nonostante il TrueTone

Nel corso del keynote di presentazione dei nuovi iPhone 8 edha esplicitamente affermato che i display a cristalli liquidi utilizzati nei dispositivi sono “nuovi”.

Il gigante di Cupertino ha aggiunto la nuova tecnologia TrueTone che regola la temperatura dei colori e la luminosità in base all’ambiente che circonda lo smartphone, migliorando l’effettiva qualità di visualizzazione dei contenuti.

Tuttavia, alcuni test effettuati da NotebookCheck hanno rivelato che i pannelli non sarebbero nuovi, ma fondamentalmente sono gli stessi presenti nella precedente generazione di smartphone, ovvero l’iPhone 7 ed iPhone 7 Plus.

Secondo i test, Apple avrebbe montato sui nuovi smartphone gli stessi display dello scorso anno, e mostrano lievi regressioni nella luminosità, contrasto, precisione in scala di grigi e prestazioni di gamma rispetto alle prove effettuate su iPhone 7 Plus lo scorso anno.

L’unico aspetto in cui il display di iPhone 8 Plus è superiore ad iPhone 7 Plus è nella precisione dei colori, ma entrambi sono talmente tanto precisi e simili che ad occhio nudo non vi si nota alcuna differenza.