Lo smartphone di Razer in arrivo tra tre settimane?

Il discusso ed attesopotrebbe arrivare in sole tre settimane. L’azienda, conosciuta principalmente per i propri accessori per videogiochi e che, di recente, ha anche debuttato nel mercato dei portatili, sarebbe pronta a svelare il proprio smartphone.

Secondo quanto rivelato da un teaser, che potete visualizzare come sempre in calce, la presentazione ufficiale del dispositivo potrebbe avvenire già il prossimo 1 Novembre.

Già nelle scorse settimana si era parlato di questa possibile data di presentazione, ed anche l’amministratore delegato della compagnia Min-Liang Tan l’aveva lasciata presagire, senza però mai parlare di “smartphone” o “telefono”, e riferendosi ad esso solo con la nomenclatura di “dispositivo mobile”.

Le speculazioni a riguardo però sono cominciate dopo l’acquisto del produttore di smartphone Nexbit, ma per un certo periodo di tempo non è stato pubblicato più nulla in rete.

Il Razer Phone dovrebbe essere un dispositivo multimediale abbastanza piccolo da essere uno smartphone, ma anche pò più grande di quelli tradizionali, per consentire anche di giocare.