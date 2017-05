Lo smartphone senza cornici Doogee Mix disponibile dal 5 Giugno

ha annunciato che il, lo smartphone senza cornici che condivide lo stesso nome dello, sarà disponibile a partire dal prossimo 5 Giugno in vendita, ad un prezzo di vendita ancora non noto, ma che dovrebbe essere inferiore ai 200 Dollari.

Doogee Mix è considerato un mix degli smartphone più famosi, in quanto riprende le caratteristiche dell’iPhone 7 Plus (le doppie fotocamere) ed il colore blu del Galaxy S8 di Samsung, ad esempio.

A parte ciò, è degna di nota la scheda tecnica.

Doogee Mix include uno schermo da 5,5 pollici AMOLED, che andrà ad occupare per intero la parte frontale, con la scocca che sarà più piccola del Galaxy S8. Sotto lo schermo troviamo il processore MTK Helio P25, la controparte dello Snapdragon 626, 4 o 6 gigabyte di RAM a seconda dei gusti, storage interno da 64 o 128 gigabyte e batteria da 3380 mAh. Le doppie fotocamere posteriori sono da 16 ed 8 megapixel, mentre la frontale da 5 megapixel.