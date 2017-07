Lo strano segnale proveniente da Ross 128 non deriva da una comunicazione aliena

Ricordate la news sugli strani segnali proveniente dalla stella nana rossa Ross 128 ? Le speculazioni sulla natura di quel segnale sono circolate per tutta la rete, con la speranza che si trattasse di una comunicazione aliena. Purtroppo gli appassionati di extra-terrestri dovranno attendere ancora perché

Per l'analisi del segnale è stato coinvolto il SETI institute (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) ma anche per loro le aspettative erano basse. Infatti l'anomalia derivava dall'interferenza data da uno o più satelliti geostazionari. Anche le ipotesi più plausibili come un'inusuale attività stellare o emissioni da un oggetto in background sono state respinte.

Sembra che la spiegazione migliore che gli scienziati abbiano dato è che il segnale deriva da uno o più satelliti geostazionari e Ross 128 è l'unica stella osservata che presenta questa interferenza perché si trova proprio vicino all'equatore celeste, nella stessa linea dove operano i satelliti geostazionari.

Anche le persone, astronomi inclusi, che hanno risposto ad un sondaggio online non erano convinte che il segnale provenisse da extra-terrestri. L'ipotesi più votata è stata l'attività stellare o un fenomeno astronomico generico. Invece le responsabili dell'anomalia sono le interferenze radio dei nostri satelliti.

Una nota interessante di questa storia è come gli scienziati ormai preferiscano mostrare i loro risultati in real-time, condividendo tutti i dubbi che hanno con il pubblico ed invitandoli a fornire eventuali teorie sulle loro scoperte. Siete d'accordo con questo approccio scientifico che si sta diffondendo recentemente?