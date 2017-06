Logitech annuncia il nuovo Powerplay Charging System e la tecnologia Lightspeed

: Dopo oltre quattro anni di attività di Ricerca e Sviluppo,, annuncia oggi il lancio di due tecnologie che trasformano finalmente in realtà le elevate prestazioni anche per i mouse gaming senza fili.

Logitech G Powerplay è il primo sistema wireless di ricarica per mouse da gioco che assicura una ricarica continua, sia in uso sia non, eliminando completamente la necessità di ricaricare o smettere di usare il dispositivo per ricaricarlo. La seconda innovazione è la tecnologia Logitech G Lightspeed, un'ottimizzazione end-to-end di sistema basata su decenni di esperienza di sviluppo wireless che fornisce una connettività superiore e prestazioni di elevato livello. Compatibile con il sistema di ricarica wireless Powerplay, Logitech G introduce anche due nuovi mouse, il modello Gaming Mouse Wireless Logitech G903 Lightspeed e Lightspeed Logitech G703.

“Per oltre dieci anni, abbiamo introdotto novità continue in ambito wireless gaming e le nostre nuove tecnologie wireless Powerplay e Lightspeed continuano la nostra tradizione", dichiara Ujesh Desai, Vicepresidente e General Manager di Logitech G." Con Powerplay, Lightspeed e i nuovi G903 & G703, i videogiocatori otterranno una precisione imbattibile, prestazioni senza ritardo e potenza infinita per un'esperienza di altissima qualità”.

Apprezzata dagli appassionati e dai professionisti di esport in tutto il mondo, la tecnologia wireless Lightspeed può fare la differenza tra vincere tutto e non ottenere nulla. Grazie alla velocità di risposta di un millisecondo e all'ottimizzazione del segnale end-to-end, Lightspeed offre una velocità di reazione più veloce di molti altri modelli attualmente disponibili sul mercato. Decenni di esperienza di ingegneria senza fili hanno permesso a Lightspeed di garantire una potenza di segnale wireless fino a 16 volte superiore (12 dB) rispetto alla concorrenza e un meccanismo di agilità di frequenza univoco che evita automaticamente le interferenze, garantendo prestazioni uniformi e consistenti.

Lightspeed è compatibile sia con il sistema di ricarica wireless Powerplay sia con i nuovi modelli G903 e G703, questi dispositivi quindi possono essere abbinati direttamente con il ricevitore wireless Lightspeed integrato di Powerplay per una resa ottimale del segnale e della trasmissione dei dati su un singolo cavo USB.

Powerplay reinventa il sistema di carica senza fili. Uno stacco netto rispetto alle tradizionali soluzioni di ricarica wireless, che richiedono l’inattività del prodotto in fase di ricarica su una specifica area, ecco perché Powerplay è stato progettato per fornire una carica ininterrotta su tutta la superficie di azione del mouse, anche quando il prodotto è in uso. Il nuovo sistema di ricarica senza fili di Logitech G utilizza un'applicazione innovativa di risonanza elettromagnetica che crea un campo energetico superiore alla superficie di 275 x 320 mm di Powerplay per fornire la potenza wireless senza interferire con la tracciabilità e la trasmissione dei mouse gaming ad alte prestazioni.

Il campo energetico di Powerplay viene acquisito e trasformato in corrente di carica attraverso il modulo POWERCORE, che viene collegato magneticamente ai mouse wireless compatibili, inclusi i modelli Logitech G903 e G703.

Alla già numerosa famiglia di mouse gaming di Logitech ora si aggiungono anche G903 e G703 che continuano a mantenere elevati gli standard in termini di prestazioni e qualità, con l’aggiunta ora dell’integrazione con la tecnologia Lightspeed. La compatibilità aggiuntiva con il sistema di ricarica wireless Powerplay offre la massima libertà di gioco, carica illimitata e prestazioni senza eguali.

Le caratteristiche del G903 e G703 includono:

Un sensore preciso al Pixel: Logitech G903 e G703 sono equipaggiati con il sensore ottico PMW3366, considerato dai professionisti di esport e dagli appassionati come il miglior sensore per mouse gaming sul mercato. Grazie a diversi anni di innovazioni, il PMW3366 ha zero livellamento, filtraggio o accelerazione su tutta la gamma DPI (200-12.000 DPI). L'esperienza d’uso è un'accuratezza incredibile e una risposta costante, anche a velocità superiori a 400 IPS.

Tensionamento avanzato dei pulsanti meccanici: le molle metalliche di precisione e le cerniere meccaniche a scorrimento del mouse G903 mantengono la tensione sui pulsanti sinistro e destro per essere subito pronti a reagire. Inoltre, Logitech G ha migliorato il design di questi prodotti e aumentato la durata dei pulsanti fino a 2,5x con 50 milioni click. Comfort e qualità di altissimo livello: entrambi i mouse offrono un comfort di lunga durata. Logitech G903 è caratterizzato da un layout configurabile per i pulsanti e di un design ambidestro adatto a tutti i tipi di impugnatura del mouse. Logitech G703 invece è dotato di un corpo leggero ed ergonomico realizzato sulla forma della mano. Le finiture in gomma sui lati sinistro e destro aggiungono anche un maggiore controllo. Una volta estratti dalla confezione è possibile utilizzare subito i mouse e programmare i pulsanti con le macro di gioco utilizzando Logitech Gaming Software (LGS).

Powerplay Wireless Charging System sarà disponibile a partire da settembre a un prezzo suggerito al pubblico di 129 euro Iva inclusa. I mouse gaming wireless Logitech G903 e G703 Lightspeed saranno disponibili a partire da settembre a un prezzo suggerito al pubblico di 179 euro Iva inclusa e di 119 euro Iva inclusa.