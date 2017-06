Logitech: ecco i Keyboard Case per il nuovo iPad Pro da 10,5 pollici

Puntuali, come sempre dopo le presentazioni,ha rilasciato i nuoviper il nuovoda 10,5 pollici. Si tratta di una custodia rigida con supporto regolabile, che include una tastiera retroilluminata full-size, con tanto di vano per la

Il Case non ha bisogno di essere caricato, in quanto utilizza direttamente la batteria dell’iPad Pro e si piega per fungere da supporto, ad esempio per scrivere in grembo o appoggiarlo su qualche parte.

La Logitech Slim Combo costerà 129 Dollari per la variante da 10,5 pollici, 30 Dollari in meno rispetto al case di Apple. La società ha anche lanciato una versione da 12,9 pollici per l’altro iPad Pro, che costerà 149 Dollari, 20 in meno rispetto al prezzo di Apple.

I case sono disponibili presso i negozi autorizzati Logitech e gli Apple Store, sia online che fisici.