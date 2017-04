Logitech G413 Mechanical Gaming Keyboard ora disponibile con nuovi switch

, annuncia, un nuovo modello che entra a far parte della già ampia linea di tastiere per giochi meccaniche.

Progettata per unire precisione e performance, la nuova tastiera offre prestazioni senza rivali all'interno di un design moderno e intelligentemente bilanciato. Il modello Logitech G413 è dotato degli esclusivi switch meccanici Logitech Romer-G™ ed è caratterizzato da una velocità di azionamento del 25% più rapida rispetto ai tasti meccanici standard, dalla parte superiore della tastiera realizzata in alluminio aeronautico anodizzato, da una porta USB passthrough e dalla retroilluminazione precisa dei tasti a un prezzo accessibile. La tastiera Logitech G413 è disponibile in due versioni: Logitech G413 Carbon con retroilluminazione di colore rosso, e Logitech G413 Silver con retroilluminazione di colore bianco, in vendita esclusivamente presso Best Buy.

“Abbiamo dedicato molto tempo per progettare e ingegnerizzare con attenzione questa tastiera in modo da raggiungere prestazioni avanzate con il giusto set di funzionalità al giusto prezzo”, dichiara Ujesh Desai, Vice President and General Manager di Logitech G. “Abbiamo dotato questa tastiera di caratteristiche come USB passthrough, tasti retroilluminati e finitura in metallo. Con G413 siamo convinti di aver raggiunto il perfetto equilibrio tra funzionalità ad alte prestazioni e design accattivante”.

Gli esclusivi switch meccanici Logitech Romer-G sono appositamente costruiti per ottenere un grado di prestazioni, reattività e durata di livello professionale. Con un punto di attuazione del tasto pari a soli 1,5 mm, gli switch Romer-G registrano la pressione di un tasto a una velocità del 25% superiore rispetto a quella dei normali switch meccanici così che il giocatore possa sparare più rapidamente del suo avversario. Gli switch Romer-G sono inoltre progettati per far passare la luce attraverso i tasti in maniera precisa e nitida, così che siano sempre visibili senza provocare distrazioni.

La parte superiore in lega di alluminio-magnesio 5052 satinata costituisce la struttura della tastiera: il risultato è un design minimalista bilanciato da un set completo di funzionalità. Creata con attenzione verso alti livelli di finitura e prestazioni, la Logitech G413 è una tastiera costruita con i materiali della più elevata qualità.

Una porta USB passthrough dedicata integrata mette facilmente alla portata di qualunque dispositivo USB l'alimentazione e il trasferimento rapido dei dati. La tastiera Logitech G413 integra anche Il controllo dei media, permettendo di usare il tasto FN per controllare volume, riproduzione, pausa, muting, modalità di gioco, illuminazione ecc. L'opzione che attiva la funzione FN all'interno di Logitech Gaming Software (LGS) configura i tasti in modo che comandino i media per default.

La tastiera Logitech G413 Mechanical Backlit Gaming Keyboard nelle versione Carbon sarà disponibile da luglio al prezzo previsto al pubblico di €99 Iva Inclusa. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web, il blog o seguirci su Facebook.