Logitech presenta la nuova telecamera di sicurezza Circle 2

presenta, la videocamera di sicurezza per interni/esterni che può essere posizionata ovunque si voglia, dall'esterno per visualizzare chi bussa alla porta, agli interni per tenere sotto controllo la casa quando si è fuori.

“Le persone vogliono stare tranquille quando si tratta di soluzioni di videosicurezza semplici”, dichiara Vincent Borel, Director of New Ventures at Logitech. "Circle 2 offre alle persone proprio questo - puoi mettere la videocamera ovunque tu abbia bisogno, dentro casa o fuori e ricevere eventuali notifiche se nella tua abitazione accade qualcosa”.

Circle 2 è l’evoluzione del modello Logi Circle ma con un design più versatile ed evoluto, è waterproof, vanta diverse soluzioni di montaggio e accessori, inoltre, è compatibile con iOS/Android e dialoga con una web app per essere sempre connessi (anche con le soluzioni più avanzate per smart home). Disponibile in due modelli, con cavo e senza, per essere liberi di posizionare Circle 2 ovunque e creare un’esperienza unica di videosicurezza. E la protezione della propria casa può essere estesa, Circle 2 infatti funziona con accessori per il montaggio che personalizzano ancora di più l’esperienza d’uso.

E’ possibile pre-ordinare Circle 2 sul sito di Logitech (la consegna è prevista per il mese di settembre). Circle 2 con cavo è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di €199 Iva inclusa mentre Circle 2 senza fili è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di €229 Iva inclusa. I prezzi dei sistemi di montaggio e degli accessori variano da un minimo di €29 a un massimo €59 Iva inclusa.