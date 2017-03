Londra: bimbo di quattro anni salva la madre utilizzando Siri

Che le nuove generazioni siano quanto mai a loro agio con la tecnologia lo si sapeva già, ma quanto arriva da Londra ha davvero dell’incredibile. Un bambino di quattro anni, infatti, ha salvato la madre utilizzando l’e l’assistente vocale

Nello specifico, il bambino è riuscito a chiamare il numero di emergenza dal telefono del genitore sbloccando l’iPhone con le impronte digitali della donna ed usando Siri. Roman, questo il nome del piccolo eroe, è riuscito a chiamare i soccorsi, ed ha spiegato all’operatore che la madre sembrava morta in quanto non riusciva ad avvertirne il respiro. Ma non è tutto, perchè è anche riuscito a fornire indicazioni estremamente precise sull’indirizzo, su cui è arrivata immediatamente un’ambulanza che ha soccorso la madre e l’ha portata in ospedale.

A quanto pare il bambino si è avvalso del pollice della madre per sbloccare il telefono e si è avvalso di Siri per chiamare il numero di emergenza.

Il bambino ha ricevuto elogi da parte del capo della polizia di Londra, Ade Adelekan, che si è detto stupito da questa incredibile storia. L’organo di polizia ha anche deciso di diffondere in rete l’audio completo della telefonata per spingere i genitori ad insegnare ai piccoli a memorizzare l’indirizzo di casa e ad usare il numero di emergenza 999.