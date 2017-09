La Lucas Film ha provato a creare una vera e propria spada laser funzionante

"Questa è l'arma dei cavalieri Jedi. Non è goffa o erratica come un fulminatore. È elegante, invece, per tempi più civilizzati". Quanti di voi hanno sognato di possedere una? Non parliamo dei giocattoli della Hasbro, ma di una spada vera. Inla Lucas Film è riuscita a ricrearne una, assieme a molto altro ancora.

Nella prima puntata della nuova rubrica video di Disney e Lucas Film, "Science and Star Wars", il conduttore Anthony Carboni, lo youtuber Allen Pan e l'attore Taylor Gray (Ezra in Star Wars Rebels) si sono cimentati in una sfida non da poco: ricreare una spada laser funzionante (o quantomeno qualcosa che ci si avvicini) e metterla alla prova.

Il risultato di questo esperimento è una "spada al plasma", ottenuta creando una fonte di calore sufficientemente potente da creare il plasma, e quindi costruendo una lancia termica impiegando metalli idonei rafforzati in carbonio e una tanica d'ossigeno. Una volta fatto questo, inutile dire che i tre hanno subito tentato di ricreare la scena in cui Obi-Wan Kenobi e Qui Gon Jin tentano invano di tagliare una porta in acciaio all'interno della nave della Federazione dei Mercanti.

Nel video in apertura si vedono pochi frame di questo esperimento, la puntata completa sarà presto caricata nel canale Youtube ufficiale di Star Wars. Nel trailer peraltro vediamo anche altri affascinanti lavori, come la costruzione di un fucile blaster e del bacta tank che si vede ne "L'Impero colpisce ancora". Questa nuova rubrica video è creata in collaborazione con IBM.