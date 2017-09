macOS High Sierra debutterà il prossimo 25 Settembre

Apple ha annunciato che, la nuova major release per il proprio sistema operativo desktop, annunciata lo scorso mese di Giugno nel corso della WWDC, e che è stata in fase di test negli ultimi mesi, debutterà per tutti i possessori dei Mac il prossimo 25 Settembre, ovviamente gratuitamente.

Il sistema operativo sarà compatibile su quasi tutti i Mac prodotti dal 2009 in poi, ma chiaramente sui modelli più datati alcune funzioni non saranno disponibili.

Tra le principali novità di High Sierra citiamo il nuovo filesystem APF, che dovrebbe ridurre lo spazio occupato dal sistema operativo e rendere più facile il backup, il nuovo codec video HEVC che rende i video più leggeri, ed ovviamente il supporto alle GPU esterne ed alla realtà virtuale. Quest’ultima rappresenta una novità assoluta per i Mac, che saranno compatibili con visori come SteamVR e HTC Vive VR.

A livello di front-end, High Sierra include dei miglioramenti alle applicazioni di base come Foto, Safari, Mail, Note, Siri e Spotlight. Ad esempio, ora è possibile bloccare la riproduzione automatica dei video all’interno del browser proprietario.