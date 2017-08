Invia un messaggio a Voyager, la sonda che da 40 anni viaggia nello spazio

La missione Voyageril 5 settembre 2017, giorno nel quale è stata lanciata la sonda Voyager 1 nel lontano 1977. La sua gemella venne lanciata un mese prima ed insieme hanno esplorato lo spazio dalla terra fino all'esterno del sistema solare regalandoci preziosi dati di

La NASA vuole festeggiare questo raggiungimento storico inviando un messaggio nello spazio al di fuori del sistema solare. [sarcasmo] Chissà che questo non possa catturare l'attenzione di qualche civiltà aliena? Il team Voyager e il pubblico sceglieranno un solo messaggio, secondo le regole che trovate qui.

Il concorso servirà non solo a festeggiare il viaggio delle sonde Voyager, ma anche a ricordare che all'interno di queste ci sono due dischi registrati placcati in oro che contengono immagini e suoni della terra. I Voyager Golden Record sono una testimonianza dell'esistenza della civiltà umana: sulla loro superficie che vedete nell'immagine in fondo alla news sono incise delle istruzioni che indicano come vedere le immagini ed ascoltare i suoni.