Mario Draghi, la BCE non ha il potere di regolamentare i Bitcoin

Mario Draghi torna a parlare di criptovalute dopo il caso Estcoin. Questa volta si parla proprio dei bitcoin, stando al suo Presidente la BCE non avrebbe il potere di regolamentare i Bitcoin né tanto meno di porre misure restrittive come quelle adottate dalla Cina nei confronti delle ICO.

Proprio ieri Mario Draghi ha presentato i programmi futuri della BCE nel corso del Hearing of the Committee on Economic and Monetary Affairs, consueta audizione in seno al Parlamento che vede un confronto tra membri del Parlamento e Presidente della banca centrale.

Nel corso dell'incontro con i parlamentari europei si è parlato anche dei Bitcoin e, in particolare, della possibilità di regolamentarli o, addirittura, porre delle serie limitazioni come fatto dalla Cina. Il Presidente della BCE è stato molto chiaro su questa possibilità.

"Non è assolutamente nel nostro potere proibire o regolamentare i Bitcoin", ha infatti detto Draghi. "Dobbiamo piuttosto chiederci quale siano gli effetti delle criptovalute sull'economia".

Non è la prima volta che Mario Draghi interviene sul tema criptovalute, già in passato aveva liquidato una volta per tutte la possibilità che l'Estonia potesse rilasciare una sua criptovaluta decentralizzata. Gli Estcoin, così come presentati da uno dei responsabili del programma di residenza digitale del Paese, sarebbero dovuti servire per finanziare proprio il programma di E-Residency. Un'ipotesi non gradita all'UE, tant'è che il Presidente della BCE in quella occasione aveva liquidato la questione con parole che non lasciano spazio ad equivoci: "Per gli Stati membri c'è solo l'euro".

Se una risposta al fenomeno non arriverà dunque dall'UE –essendo difficile ipotizzare che le criptovalute rientrino espressamente nelle competenze della Commissione– non resta che dare per scontato che sia tutto nelle mani degli Stati membri, con il rischio che si vada a creare in futuro una normativa frammentata caso per caso, Paese per Paese.