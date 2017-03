Mark Zuckerberg diventerà papà per la seconda volta

La famiglia Zuckerberg è pronta ad allargarsi. L’amministratore die sua moglie, infatti, nella giornata di ieri hanno annunciato attraverso un post pubblicato sul social network che sono in attesa di un’altra bambina.

La notizia, che è stata accolta ovviamente favorevolmente dalla coppia, arriva a sorpresa soprattutto dopo che in passato la coppia ha avuto difficoltà nel concepire la primogenita, Max, che è nata nel 2015 e che ha spinto i due filantropi a puntare sull’ambizioso progetto di curare tutte le malattie del mondo per regalare alla figlia, ed a tutti i suoi coetanei, un futuro migliore.

In calce potete trovare il post pubblicato su Facebook in cui lo stesso Mark Zuckerberg ha annunciato con entusiasmo la notizia. La secondogenita dovrebbe nascere nel corso dell'anno in corso.