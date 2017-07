Mark Zuckerberg sarebbe pronto ad acquistare il Tottenham!

Clamorosa indiscrezione riportata oggi dalla stampa inglese, e ripresa anche da quella italiana. Secondo il Daily Express, infatti, il fondatore ed amministratore delegato di, avrebbe intenzione di rilevare il Tottenham, una delle squadre più importanti di Londra ed in generale della

Il miliardario americano, infatti, sarebbe a capo di un consorzio di investitori degli USA, che sarebbero pronti ad offrire circa 1 miliardo di Sterline (1,1 miliardi di Euro).

Un’offerta mostruosa, ma che comunque non sembra far vacillare il proprietario degli Spurs, Joe Lewis, il quale non avrebbe alcuna intenzione di cedere il club nell’anno in cui parteciperà alla Champions League e, soprattutto, inizierà a costruire l’impianto che prenderà il posto dello storico White Hart Lane, che però sarà operativo solo dalla prossima stagione.

Magari Zuckerberg, dopo questa porta in faccia, focalizzerà le proprie attenzioni verso altri campionati, magari acquistando un club italiano.