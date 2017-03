Mark Zuckerberg si laurerà ad Harvard a 12 anni dal suo abbandono

Dopo aver abbandonato il corso di laurea in informatica ad Harvard nel 2005 per dedicarsi a tempo pieno allo sviluppo del social network poi divenuto famoso in tutto il mondo,è pronto a laurearsi presso la prestigiosa università.

Il fondatore di Facebook, infatti, terrà il classico discorso di commiato per la classe del 2017 e riceverà la laurea honoris causa. La notizia è stata data dall’ateneo sul sito ufficiale, su cui ha affermato che “la leadership di Mark Zuckerberg ha profondamente cambiamento il mondo.

Poche invenzioni nei tempi moderni possono essere paragonate a Facebook, per la portata che hanno avuto. E pochi individui possono competere con Mark Zuckerberg per il modo attraverso cui ha cambiato il mondo con la tecnologia, ma è altrettanto lodevole il suo impegno per far progredire la scienza, migliorare l’istruzione e per la filantropia”.

Zuckerberg non è il primo rappresentante della Silicon Valley a tenere il discorso ad Harvard dopo aver lasciato gli studi, prima di lui è toccato a Steve Jobs e Bill Gates, che è protagonista nel simpatico video pubblicato dallo stesso Zuck sul proprio account ufficiale.