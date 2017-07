Mars Solar Conjunction: comunicazione dalla terra a Marte sospesa

Ogni due anni la terra e Marte si allineano in modo che il sole si trovi esattamente tra di loro. Questa situazione dura pochi giorni e in questo periodocon i rover e le sonde che si trovano sul suolo marziano.

In linea di principio la comunicazione, che avviene tramite lo scambio di onde elettromagnetiche tra la terra e Marte, può ancora avvenire, ma è talmente distorta dalla presenza del sole che l'alterazione dei comandi inviati dalla terra potrebbe mettere in pericolo i rover che stanno esplorando il pianeta rosso.

Curiosity ed Opportunity si godranno questi giorni di libertà che avvengono ogni due anni (tranne il rover Spirit che, purtroppo, è andato disperso). Anche alle sonde Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, Mars Odyssey, Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) non saranno impartiti comandi, mentre i dati inviati al nostro pianeta verranno ancora captati ed eventuali pacchetti corrotti saranno richiesti successivamente. Il periodo scelto dalla NASA di stop dei comandi inizierà il 22 luglio e terminerà il 1 agosto.



Vi invitiamo a visionare il video che trovate all'inizio di questa pagina per avere un'idea migliore della questione.