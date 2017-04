Master & Dynamic X Leica per creare le cuffie dal look definitivo

La, marchio famoso per le sue cuffie dalla qualità mostruosa, e la, produttrice delle iconiche macchine fotografiche, collaboreranno assieme per produrre delleindal design fenomenale.

La linea si chiamerà "Master & Dynamic for 0.95" e prenderà come ispirazione per il suo design la Leica Noctilux-M 50mm f/0.95. Il celebre design all-black spezzato solo dal logo rosso della Leica sarà applicato alle Master & Dynamic MW60, MH40 e ME05.

L'interno dei due modelli overhead, le MW60 e MH40, sarà rivestito dello stesso rosso del logo della Leica. Si tratta di un cambio puramente estetico, il sound rimarrà lo stesso a cui la Master ci ha abituato. Le cuffie che, lo ricordiamo, saranno un'edizione limitata, mantengono lo stesso prezzo di listino previsto per le colorazioni standard: parliamo di 550€ per le MW60, 399€ per le MH40 e 199€ per le cuffie in-ear ME05.

Se state cercando un paio di nuove cuffie dal look accattivante, queste sicuramente fanno al caso vostro.