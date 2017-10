MasterCard: niente più firma per gli acquisti con carta di credito

ha affermato di voler eliminare la necessità di firmare le ricevute per le transazioni effettuate con la carta di credito. Il cambiamento però non avrà alcun impatto sulla sicurezza dei clienti a causa dei migliori sistemi di sicurezza implementati negli ultimi anni.

Nel momento di un acquisto, utilizzare una carta di credito per pagare il nostro acquisto equivale, in un certo senso, a chiedere un prestito alla propria banca. La somma ci verrà infatti addebitata sul conto il mese successivo. Fino a quel momento è la banca a farci da credito e, come per un contratto, è necessaria la firma della persona che lo stipula.

Negli ultimi anni però sono stati implementati sistemi di sicurezza migliori per le carte di credito: l’utilizzo di un microchip (più sicuro della banda magnetica) e del Pin. In questo modo quando si utilizza la carta, non è richiesta la propria firma. Anche con l'utilizzo della tecnologia “contactless”, che richiede all'utente di avvicinare la carta al lettore, non sono necessari il Pin e la firma, operazione però consentita solo per importi inferiori a 25 €.

Una ricerca effettuata sui clienti di MasterCard ha rivelato che la maggior parte delle persone preferirebbero pagare senza il bisogno di firmare la ricevuta al momento dell'acquisto. Attualmente già l’80% delle transazioni dei negozi negli Stati Uniti non richiedono l’uso della firma.

MasterCard ha annunciato che da Aprile del 2018, questo passaggio sarà eliminato negli Stati Uniti e in Canada, anche per gli acquisti effettuati con Apple Pay.