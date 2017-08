Masterluc: "I Bitcoin arriveranno a 17.000$ entro la fine del 2017"

Altro giorno, altra previsione sul futuro dei. Questa volta è il turno di, descritto da molti siti come un "veterano del trading". Masterluc non ha dubbi, isupereranno ientro quest'anno. Inoltre il trader ha anche individuato il range di valore che i bitcoin raggiungeranno nel 2019.

C'è da fidarsi? Nessuno mette in dubbio l'esperienza di Masterluc che pure, in passato, era riuscito a vederci giusto su alcune previsioni: a Marzo del 2013 –ricorda Futurism.com– aveva predetto correttamente che il mercato dei bitcoin avrebbe subito una fase di depressione per il Novembre del 2013; nel 2015, a maggio, aveva predetto il rialzo della valuta sbagliando di "soli" due mesi rispetto al periodo in cui, effettivamente, i bitcoin hanno visto il loro prezzo gonfiarsi.

Tuttavia non sappiamo quali siano i criteri su cui si basa la previsione del trader. Intuito? Sfera di cristallo? Algoritmi? Quando l'istituto finanziario Goldman Sachs, per voce del suo head of technical strategy, aveva avvertito i clienti che ci potrebbe essere una forte correzione del prezzo della valuta, una volta che questa raggiungerà quota 4800$, non abbiamo dubitato per un istante che tale previsione si basasse sulle proiezioni degli algoritmi. Istituto troppo grosso e prestigioso per rischiare la propria reputazione su una semplice intuizione. Che non vuol dire che è scontato che sarà così, ma sicuramente si tratta di una previsione che si poggia su basi non solide ma nemmeno scivolose.

Questa certezza oggi non l'abbiamo. Masterluc poi si sbilancia ulteriormente prevedendo che la valuta continuerà a crescere andandosi a collocare trai 40.000$-110.000$ nel 2019. Nel momento in cui scriviamo vale esattamente 4200$. Avesse ragione Masterluc vorrebbe dire che chi oggi acquista 2-3 bitcoin al prezzo attuale, nel 2019 sarebbe nella posizione di acquistarsi un paio di Porsche. In pratica come vincere al lotto.

Come sempre il consiglio è quello della prudenza, la regola è semplicemente una: mai investire più di quanto si sia disposti a perdere.