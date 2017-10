Mattarella si collega con Paolo Nespoli in missione sulla ISS

Nella giornata di ieri, il presidente della Repubblica,, direttamente dal proprio studio al Quirinale si è collegato con l’astronauta italiano, sulla Stazione Spaziale Internazionale da tempo.

Tra i due c’è stato uno scambio di battute molto cordiale, in cui Mattarella ha riconosciuto come Nespoli e i suoi colleghi stiano “realizzando per il mondo una finestra sul futuro”, per poi avanzare al nostro connazionale una richiesta: “mi mandi una foto dell’Italia, la voglio collocare al Quirinale”.

Nel corso del colloquio, durato una ventina di minuti, Mattarella ha chiesto spiegazioni sulle attività degli astronauti e sugli esperimenti scientifici che stanno svolgendo a bordo dell’ISS. Nespoli, che si trova nello spazio dal Luglio del 2017, ha mostrato al capo dello Stato un mappamondo ed un tricolore. "Vedere il tricolore fluttuare nello spazio è entusiasmante”, è stato il commento di Mattarella dalla sala alla Vetrata.