McDonald utilizza un render di iPhone 8 in alcune email pubblicitarie

Si fanno sempre più insistenti le voci relative ad iPhone 8, il prossimo top di gamma di casa Apple. Oggi, in particolare, giunge la notizia che la nota catena di fast food McDonald's ha utilizzato un render dello smartphone in questione in alcune email pubblicitarie.

Scendendo più nel dettaglio, alcuni utenti australiani si sono visti recapitare alla propria casella di posta elettronica alcune email provenienti da McDonald che spiegano come ordinare da mangiare direttamente dallo smartphone. Tuttavia, la "pubblicità" in questione fa uso di un render di iPhone 8 e, stando a quanto dichiarato da Benjamin Geskin, la nota catena di fast food avrebbe fatto uso proprio di un lavoro del noto progettista. Insomma, l'hype generato da iPhone 8 continua a crescere a dismisura e il fatto che un colosso del calibro di McDonald abbia deciso di "sfruttare il momento" lo dimostra ulteriormente.