Mediacom arricchisce l'offerta di borse e zaini per notebook e tablet

annuncia l'introduzione all'interno della gamma, il marchio con cui firma gli accessori dedicati alla portabilità, di diverse nuove proposte di borse e zaini per il trasporto di tablet e laptop fino a 17".

Le nuove proposte firmate Indigo Italia by Mediacom sono disponibili con i seguenti prezzi al pubblico IVA compresa:

MI-NBMI17B Borsa Indigo MILANO per Notebook fino a 17” colore nero 34,99

MI-NBVE13G Borsa Indigo VERONA per Notebook fino a 13” colore grigio 22,99

MI-NBVE13V Borsa Indigo VERONA per Notebook fino a 13” colore viola 22,99

MI-BPMI56N Zaino Indigo MILANO per Notebook fino a 15.6” nero 39,99

MI-BPMI56B Zaino Indigo MILANO per Notebook fino a 15.6” colore nero 39,99

MI-NBMI56A Borsa Indigo MILANO per Notebook fino a 13” colore light blue 29,99

MI-NBMI56B Borsa Indigo MILANO per Notebook fino a 13” colore nero 29,99

MI-NBMI56G Borsa Indigo MILANO per Notebook fino a 13” colore grigia 29,99

MI-NBTO13B Borsa Indigo TORINO per Notebook fino a 13” colore blue 22,99

MI-NBTO13N Borsa Indigo TORINO per Notebook fino a 13” colore nero 22,99

MI-NBTO13R Borsa Indigo TORINO per Notebook fino a 13” colore rossa 22,99

MI-NBTO13V Borsa Indigo TORINO per Notebook fino a 13” colore viola 22,99

Caratterizzate da un design fresco e accattivante, le nuove borse della serie Torino sono pensate per il trasporto di tablet e notebook con display da 10,2" fino a 13,3". Disponibili nei colori blu, nero, rosso e viola, sono realizzate con materiali innovativi e resistenti, mentre le morbide pareti interne offrono la massima protezione del dispositivo da urti e graffi. Le computer bag Verona, anch'esse dedicate ai laptop da 10,2" ai 13,3", sono disponibili nelle varianti di colore grigio e viola. Si caratterizzano per il design elegante e minimalista, nonché per l'impiego di materiali che restituiscono al tatto il feeling delle fibre naturali. Dotate di pratiche tasche esterne in cui è possibile alloggiare fogli e cartelle, anche queste proposte sono in grado di assicurare un'ottima protezione e riparare il notebook da urti e graffi.

Le borse Milano sono, invece, pensate per coloro che vivono e lavorano in mobilità e necessitano di una soluzione water resistant dotata di numerose tasche e scomparti in cui alloggiare alimentatori, piccole periferiche, biglietti da visita, listini, cartelle e molto altro ancora. Realizzate con un materiale innovativo e robustissimo, sono disponibili in tre diverse versioni, per laptop fino a 13,3" (colori grigio, nero e light blue), per notebook fino a 15,6" (colore nero) e fino a 17" (colore nero). Le computer bag della serie Indigo Milano sono state create per durare nel tempo e soddisfare le esigenze anche dei professionisti più esigenti. Il Backpack Milano, infine, non potrà che fare la gioia coloro che si recano al lavoro cavalcando una due ruote e che, quindi, non potrebbero mai fare a meno della comodità offerta da uno zaino. Caratterizzato da elevati doti di robustezza, questo zaino water resistant è ideale per PC portatili da 10,2" a 15,6" e mette a disposizione un doppio comparto per notebook, accessori e documenti, tasche per smartphone, tablet e lettori MP3 con foro di uscita per gli auricolari, ampie tasche laterali in cui possono trovare alloggiamento ombrelli e bottiglie e un comodo schienale con spallacci ergonomici.