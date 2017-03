Mediacom presenta i nuovi SmartPad HX

annuncia la nuova linea di tabletdenominata, che comprende due proposte con display da 10" e due compatti tablet da 7” e 8".

Caratterizzati da un design estremamente fashion attraverso l’adozione di un unico colore per tutto il tablet, e da eccellenti doti di connettività, che consentono di sfruttare al meglio tutto ciò che offre la Rete, questi nuovi tablet sono perfettamente a loro agio nella riproduzione di contenuti multimediali, con giochi e passatempi, ma anche con gli applicativi "business".

Vero e proprio fiore all'occhiello della serie HX è la connettività Dual 3G. La possibilità di gestire 2 SIM contemporaneamente, oltre al classico Wi-Fi, infatti, consentirà ai possessori di questi nuovi tablet di sfruttare al meglio la copertura territoriale di due diversi operatori, riducendo al minimo la possibilità di trovarsi in assenza di connessione a Internet.

Ulteriore plus, inoltre, è la possibilità di effettuare telefonate su due numeri sempre attivi, consentendo di portarsi con sé un solo dispositivo, ad esempio in spiaggia o altri luoghi pubblici, limitando anche il rischio di furti.

A una dotazione hardware adeguata alla riproduzione di contenuti multimediali di ogni tipo, questa linea di tablet abbina la possibilità di accesso gratuito per sei mesi al catalogo di video on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati, cui si sommano 4 mesi di accesso completamente gratuito a Repubblica+, servizio che offre la possibilità di leggere la versione digitale del noto quotidiano.

Molto ricca e completa è, infine, la dotazione di software, che comprende Kaspersky Internet Security preinstallato, una soluzione facile da utilizzare e ottimizzata per difendere il tablet dalle minacce alla sicurezza che provengono da Internet.

I nuovi SmartPad della linea HX saranno disponibili a partire da fine Marzo ai seguenti prezzi IVA inclusa: