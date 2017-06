Mediacom presenta il Security System in vista della stagione dei temporali

ampia la propria offerta nell'ambito deiintroducendo tre nuove proposte che differiscono per i livelli di potenza, ma che sono accomunate dalla presenza di un intuitivo display digitale e da un pratico software per la gestione di tutti i principali parametri del gruppo di continuità.

Gli sbalzi di tensione e gli improvvisi black-out, che si possono verificare soprattutto nei mesi più caldi, sono tra i peggiori nemici di computer e molti altri dispositivi elettronici che, senza una soluzione dedicata a proteggerli, potrebbero essere danneggiati.

Per soddisfare ogni tipo di esigenza e garantire i massimi livelli di sicurezza a PC, server o intere postazioni di lavoro, Mediacom ha previsto di inserire a catalogo tre diversi modelli di Security System UPS, rispettivamente da 850 VA, 1.050 VA e 1.300 VA, e tutti dotati di tecnologia AVR per ridurre al minimo i tempi di attivazione dell'alimentazione d'emergenza.

Fiore all'occhiello di queste nuove proposte Mediacom è sicuramente il display a cristalli liquidi, che permette di visualizzare in tempo reale preziose informazioni sullo stato della linea, il livello di carica della batteria, la potenza di carico e la potenza di uscita in caso di black-out.

Grazie al software in dotazione e alla presenza di una porta USB, è poi possibile effettuare il monitoraggio e la gestione di ulteriori parametri, come visualizzare lo storico eventi o pianificare le azioni da compiere in caso si verifichino interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

Dotati di 2 o 4 prese di potenza, in base al modello, per il collegamento di PC, periferiche e altri dispositivi, questi nuovi gruppi di continuità garantiscono anche i più elevati livelli di protezione dai picchi di tensione che possono manifestarsi sulle reti elettriche, rappresentando, quindi, un'ottima soluzione cui collegare la propria Smart TV o l'impianto audio.

I nuovi Security System UPS Mediacom M-UPS850D, M-UPS1050D e M-UPS1300D sono immediatamente disponibili con prezzi al pubblico rispettivamente di 79,90, 119,90 e 134,90 Euro IVA compresa.