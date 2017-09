Mediaset chiede 3 miliardi di Euro di risarcimento a Vivendi

Secondo quanto rivelato dasarebbero intenzionate a chiedere circa 3 miliardi di Euro di danni ai francesi di Vivendi. La somma sarebbe stata calcolata dai legali del Biscione a seguito di alcune limature.

Attualmente tra le parti sarebbe in corso una mediazione, che nel caso in cui dovesse dare esito negativo, porterà le due compagnie in un Tribunale Civile di Milano il prossimo 19 Dicembre.

Il quotidiano sottolinea che l’amministratore delegato di Vivendi, Arnaud De Puyfontaine avrebbe recentemente dichiarato al Financial Times che tutti i tentativi di trovare un accordo sono falliti. Gli stessi francesi, nella relazione trimestrale riferiscono che Mediaset, RTI e Fininvest hanno depositato un nuovo atto lo scorso 9 Giugno, in cui si parla anche di interessi per 2 miliardi di Euro da pagare e Mediaset ed RTI ed 1 miliardo a Fininvest.

Sulla vicenda potrebbe presto indagare anche l’AGCOM.