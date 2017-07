Mediaset lancia Mediaset Play: un servizio di streaming gratuito!

continua a rinnovare la propria offerta di servizi. Quest’oggi il gigante di Cologno Monzese ha annunciato che in autunno debutterà un nuovo servizio di streaming, battezzato, che però sarà gratuito e permetterà agli utenti di vedere tutti i programmi andati in onda sulle reti del Biscione in differita.

Pierpaolo Cervi, il direttore del Digital Business di Mediaset, ha spiegato che la scelta di lanciare un servizio in stile Netflix, in salsa gratuita e semplice da usare, è stata praticamente obbligata, dal momento che il mondo dell’editoria si sposta sempre più verso il digitale.

Mediaset Play, che ancora non ha un logo o una data di lancio precisa, non richiederà alcun decoder o device aggiuntivo: per accedervi basta una normale smart tv, un tablet o uno smartphone. Tra le varie funzioni quella che consente di effettuare il restare sulla diretta, ma anche la possibilità di mettere in pausa e riprendere la riproduzione di un determinato programma, e, soprattutto, il download sui dispositivi per visualizzarli offline successivamente.

Sul contenuto del catalogo, ancora non sappiamo molto, ma è facile intuire che saranno presenti tutte le produzioni Mediaset originali, tra cui anche quelle radiofoniche.

Altrettanto interessante la funzione “TV Cast”, che consentirà di inviare al televisore il video in riproduzione su uno smartphone.

L’arrivo è previsto in autunno.