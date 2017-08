Mediaset: niente partite della Juventus in chiaro durante i gironi di Champions

Mentre mancano poco più di ventiquattr’ore alla fine della sessione estiva di calciomercato, arriva una doccia fredda per i tifosi della

Mediaset, che detiene i diritti della Champions League per la prossima stagione, ha annunciato che per motivi pubblicitari le varie della fase a gironi della squadra Campione d’Italia non saranno trasmesse in chiaro.

Per tanto, le sfide contro Barcellona, Sporting Lisbona ed Olympiakos saranno visibili solo a coloro che sono abbonati a Mediaset Premium, sui canali Premium Sport HD, e lo stesso varrà anche per le altre gare della Champions League.

Il Biscione, quindi, ha deciso di trasmettere in chiaro su Canale 5 tre match del Napoli, e tre della Roma.

Inutile dire che questa decisione ha scatenato l’ira di Andrea Agnelli e della società di Torino, che già da tempo è ai ferri corti con Mediaset. E’ chiaro però che nelle prossime settimane i palinsesti potrebbero cambiare, ma al momento la situazione è questa.