Mediaset pronta a lanciare le app HbbTV in Italia su App Store ed iOS

Dopo alcuni test interni, Mediaset sarebbe pronta a lanciare le applicazioninegli App Store di Android ed iOS. Le app includerebbero dei client dedicati ai servizi interattivi di

Il tutto sarà possibile grazie all’investimento fatto da Mediaset per il Multi-Platform Application Toolkit (MPAT) per lo sviluppo di software HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV).

L’HbbTV è lo standard europeo per la convergenza tra trasmissioni televisivi e servizi in streaming, ed è già stato adottato in Germania e molti paesi europei, e presto sarà disponibile anche nel nostro paese.

MPAT si prepone l’obiettivo di sviluppare una piattaforma modulare ed open source, che può essere facilmente ampliabile per permettere alle applicazioni multi-screen di interagire con i programmi TV, video on-demand e contenuti OTT in HbbTV.

Oltre a contribuire allo sviluppo di questa piattaforma, Mediaset coopererà su test su scala industriale, prima di introdurre la versione finale.

Il progetto, della durata di 24 mesi, è stato lanciato nel dicembre 2015 e co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2000.