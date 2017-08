Mediaworld lancia il concorso 'Cerca l'oro e vinci': in palio 1000 Galaxy S8

Inizia oggi,, il nuovo concorso didenominato "" con in palio. Possono accedere all'iniziativa solo coloro che possiedono l'apposita, che può, però, essere sottoscritta gratuitamente in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda le modalità del concorso, Mediaworld inizierà dalla giornata odierna a distribuire a livello nazionale i volantini cartacei validi dal 18 al 27 agosto. Tra questi, 1000 conterranno una "pagina d'oro" che permetterà di "riscattare" un Samsung Galaxy S8 attraverso un codice univoco presente all'interno della pagina in questione. I clienti che non vinceranno troveranno comunque un codice che consentirà loro di partecipare all'estrazione finale e ad una eventuale estrazione di "recupero".

I vincitori troveranno tutte le indicazioni per ottenere il premio direttamente nella suddetta pagina d'oro. In particolare, si dovrà reclamare la vincita inviando una mail contenente i dati richiesti a concorsi@mediaw.it (oggetto: "CONCORSO CERCA L'ORO E VINCI"). La mail dovrà essere inviata entro le 23:59 del 10 settembre 2017. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale della promozione.

Si tratta, insomma, di un'iniziativa molto interessante, che mette in palio uno dei migliori smartphone del 2017, premiato anche qui sulle pagine di Everyeye.it con un ottimo 8.7.