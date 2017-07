Mediaworld lancia il Weekend SENZA TASSE, no IVA 22% in negozio e online

Per la felicità di noi utenti, le grandi catene stanno proponendo sempre più spesso il NO IVA sui loro prodotti, sia online che sul web. Dopo Unieuro, questo weekend tocca a Mediaworld , che ha lanciato il Weekend Senza Tasse.

Due giorni di sconti pazzi dal 22 al 23 luglio con scorporo dell'IVA del 22% su tutti i prodotti disponibili in negozio e online. In termini pratici significa che lo sconto finale sul prezzo di vendita sarà del 18,04%, davvero niente male soprattutto per gli acquisti in negozio. Mediaworld ha anche pubblicato un esempio per farvi capire come viene calcolato lo scorporo: se stiamo comprando un prodotto da 1.000€, al netto dell'IVA 22% andremo a pagare 819,67€ (€ 1.000 : 1,22).

La presente iniziativa, ricorda la grande catena di elettronica, non è cumulabile con altre promozioni in corso. Sul sito online trovate già tutti i prodotti con il prezzo scontato, per Film, Musica e Stampa Foto lo sconto verrà invece applicato in carrello.