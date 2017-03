Medio Oriente: due compagnie aeree noleggiano laptop e iPad

hanno dato il via ad un programma di noleggio di laptop edper i passeggeri, dopo il divieto imposto dall’amministrazione Trump, e messo in atto nel Regno Unito per motivi di sicurezza legati a possibili attentati da parte dell’ISIS a bordo delle cabine.

Nella giornata di oggi, Qatar Airways ha annunciato che darà agli utenti che viaggiano in business class la possibilità di scegliere un computer portatile da utilizzare durante il volo. I passeggeri potranno unità flash USB per salvare il proprio lavoro, mentre gli altri apparecchi elettronici vietati saranno ritirati al gate ed inseriti nella stiva. All’arrivo negli Stati Uniti, i suddetti dispositivi saranno restituiti. La compagnia aerei offrirà anche un’ora di connessione WiFi gratuita, mentre per tutto il costo bisognerà pagare 5 Dollari.

Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato che a tutti i passeggeri di prima e business class verrà offerto un iPad da usare durante il volo, oltre alla connessione gratuita WiFi per gli smartphone.