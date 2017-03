Meizu PRO6 Plus disponibile da oggi in Italia

Grazie all’accordo di distribuzione con Concorde è ora disponibile, per il mercato italiano, lo smartphone di punta di: il modelloal prezzo di 549,99 Euro.

Inizialmente lanciato con la versione 5.2 di Flyme, PRO6 Plus sarà il primo prodotto a ricevere l’aggiornamento a Flyme 6, il cui lancio è previsto nel corso del prossimo mese di Aprile, e che gli utenti che avranno acquistato PRO6 Plus riceveranno automaticamente sui loro device.

Flyme 6 sarà ancora più potente, affidabile e sicuro e sarà arricchito da tantissime nuove funzioni che garantiranno performance elevate mantenendo inalterata la semplicità d’uso che da sempre caratterizza il sistema operativo di casa Meizu.

Meizu PRO6 Plus offre un’esperienza visiva senza compromessi grazie al display da 5,7’’ Super AMOLED con una risoluzione di 1440x2560 pixel (qHD), che supera di gran lunga gli standard dei più diffusi schermi.

Inoltre, grazie ai suoi 4 gb di memoria RAM e al potentissimo processore Samsung Exynos 8890, sarà possibile controllare con comodità qualsiasi attività, dal gaming alla gestione delle applicazioni più complesse. Il tutto, ottimizzando al massimo il consumo della batteria.

Gli amanti della fotografia, potranno contare su una camera posteriore da 12 megapixel con un’apertura di diaframma di ƒ/2.0 e una lente a 6 elementi, mentre la camera frontale è da 5 megapixel.

Grazie al supporto del sensore Sony IMX386 e del sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine, PRO6 Plus può realizzare scatti meravigliosi anche in condizioni di scarsa luminosità. L’ultima generazione del processore ISP ad alte prestazioni, assicura un significativo miglioramento dei colori, della nitidezza e un’importante riduzione delle distorsioni nelle foto e nei video.

Meizu PRO6 Plus saprà essere apprezzato sicuramente anche dagli appassionati di musica più esigenti: la combinazione del convertitore Digitale/Analogico da 32- bit e del sistema di amplificazione audio, assicurano un’ottima qualità del suono.

Meizu PRO6 Plus è dual SIM (dual Nano) e dotato del sistema mTouch 2.1. La batteria ha una capacità di 3400mAh con fast charging a 24W. L’innovativo sistema di ricarica rapida di Meizu consente di ricaricare il dispositivo fino al 60% in soli 30 minuti, proteggendo contemporaneamente lo smartphone dalle alte temperature.

Per caratteristiche tecniche e prestazioni, Meizu PRO6 Plus si colloca tra i top di mercato e, grazie a questa novità, Meizu prosegue il suo percorso di affermazione sul mercato italiano. Disponibile in Italia nella colorazione Grey.