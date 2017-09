Mercedes presenta la hypercar AMG Project One, e trolla BMW. Ironia su twitter.

Direttamente da Francoforte, Mercedes ha svelato una hype car semplicemente da paura: la. Powertrain plug-in hybrid EQ Power+, lo stesso della monoposto di Formula 1 usata da Hamilton. La macchina è fenomenale, ma il problema è che per presentarla Mercedes ha scippato un claim usato da BMW. Trollata o gaff bella e buona?

La punta di diamante di Mercedes-AMG, una hypercar che dovrebbe definire gli standard tecnologici per la Casa automobilistica tedesca da qua ai prossimi anni. Il modello sarà realmente prodotto, ma si tratta di un lusso per davvero pochi privilegiati: gli esemplari venduti saranno appena 275, mentre il prezzo ancora non si conosce.

L'ultima hypercar prodotta da Mercedes era la CLK GTR, correva l'anno 1999. Questa biposto, nulla da dire, rappresenta un ritorno di fiamma attesissimo e più che riuscito, grazie al powertrain plug-in hybrid EQ Power+, preso direttamente dalle macchine da formula 1. "La prima Formula 1 omologata per l'uso stradale", parola di Mercedes. E, in effetti, di questo stiamo parlando. Di una Formula 1 camuffata per poter correre fuori dai circuiti.

Fin qua tutto bene. Il problema è che Mercedes ha deciso di scippare uno storico claim di Bmw per pubblicizzare la sua hyper: "The ultimate driving machine". Vi ricorda qualcosa? É uno storico slogan usato da BMW fin dal 1973. Ora, dando per scontato che i copywriter di Mercedes non siano un branco di pigri, inetti e incapaci di fare una semplice ricerca su Google (e queste due caratteristiche andrebbero estese a reparto marketing, social manager e via così), sembrerebbe che quella di Mercedes sia una trollata. "Vi rubiamo il claim perché è la nostra la ultimate driving machine". Insomma, una provocazione bella e buona. Ma a che pro? Forse per far parlare di questa incredibile hypercar? Del resto noi lo abbiamo appena fatto.

In calce trovate la simpatica risposta di BMW via Twitter e una foto della Merced-AMG Project One. Fateci sapere cosa ne pensate.