Meteorite esplode nei cieli del centro nord: boato tra Veneto ed Emilia

Spettacolo ieri sera nei cieli del nord Italia. Un enorme meteorite, infatti, ha solcato poco dopo le 23 i cieli, illuminandoli di verde e lasciando dietro di se una scia, oltre che alcuni residui incendiati. Il fenomeno è stato segnalato da molti utenti sui social network, e sarebbe stato avvistato ined

Nella fattispecie, è stato avvertito anche un boato (simile a quello che si sente quando c’è un’esplosione) tra le province di Padova, Rovigo, Ferrara e Bologna.

Da parte delle Agenzie Spaziali non è arrivato alcun commento, ed a quanto pare (fortunatamente) non vi sarebbe anche stato alcun danno a cose o persone. Lo spettacolo però è stato mozzafiato e, dopo i primi minuti di paura, gli utenti hanno alzato le teste al cielo per godersi il passaggio di questo meteorite sui cieli italiani.

Di seguito vi riportiamo una delle tante fotografie pubblicate su Twitter e che ritraggono proprio la scia verdastra lasciata dal meteorite.