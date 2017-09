Mi Notebook Pro, annunciato l'anti-Macbook di Xiaomi da 800€

Lo ricorda nel design, nelle prestazioni e perfino nelle immagini pubblicitarie,con il suopunta a fare gola a chi, desiderando un Macbook Pro, proprio non ha voglia o modo di spendere più di mille euro. Il risultato è un laptop che sa il fatto suo ed è indubbiamente interessante.

CPU di ottava generazione, si parla di 5599 yuan per il modello con processore Core i5 e 8GB di RAM e di 6399 per quello con Core i7. Rispettivamente 716€ e 819€. Il laptop è dotato di una scheda video Nvidia GeForce MX150 e unità di archiviazione SSD da 256GB. I cugini più piccoli, Xiaomi Air 13 Laptop e Xiaomi Air 12 Laptop, sono entrambi disponibili in Italia, nulla esclude che anche il Mi Note Pro possa raggiungere il nostro mercato presto o tardi.

Il sistema operativo di default è Windows 10 OS e, ad impreziosire il laptop, troviamo un chassis in lega di metallo. Questo laptop, con schermo da 15,6 pollici Gorilla Glass, i suoi 360,7 x 243,6 x 15,9 mm di grandezza, e un peso di 1,95 kg va a collocarsi nella categoria dei peso piuma, con una esperienza d'uso pensata per studenti e professionisti. Notevole il sistema di raffreddamento con doppio flusso d'aria in entrata e in uscita, altro elemento che testimonia la decisamente alta qualità complessiva del prodotto.

Unico grosso difetto: lo schermo con una risoluzione di appena 1080p (un po' pochi per le dimensioni) e con una resa dei colori non eccellente. Conseguenza? Il rischio di tagliarsi fuori tutti quelli che hanno bisogno di un laptop per editare immagini o video, specie se a questo si aggiunge la scheda grafica non esattamente premium.