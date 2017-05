Microsoft abilita studenti e insegnanti a creare il mondo di domani

: Microsoft ha annunciato una serie di prodotti per la didattica, tra cui: una nuova esperienza di Windows/Windows 10 S, il servizio Microsoft Teams per creare un’aula moderna e collaborativa, nuove funzionalità di Minecraft e di Mixed Reality per liberare la creatività, una gamma di PC Windows 10 S e Surface Laptop.

Microsoft presenta Windows 10 S

Windows 10 S è una nuova esperienza Windows semplificata per garantire sicurezza e prestazioni superiori. Con Windows 10 S, le applicazioni per gli insegnanti e gli studenti sono scaricabili direttamente da Windows Store, dove vengono sottoposte a un controllo preventivo di sicurezza e poi eseguite localmente in un ambiente sicuro, garantendo prestazioni costanti del sistema. In classe, questo permette agli studenti di accedere alle applicazioni in tempi brevi e di iniziare a imparare rapidamente rimanendo concentrati.

Windows 10 S, offre la potenza delle applicazioni insieme alla versione completa di Office 365, che include tutte le funzionalità di Microsoft Word, Excel, OneNote e PowerPoint. Con Windows 10 S, insegnanti e studenti avranno accesso alle proprie applicazioni preferite e a quelle più utilizzate in ambito STEM, strumenti di apprendimento, tool di valutazione sicuri, pubblicazione di contenuti, lavagne interattive e molto altro.

Microsoft Edge in Windows 10 S rende ancora più facile per gli studenti organizzare le ricerche e gestire progetti scolastici con il nuovo Tab Preview Bar. Con il supporto per Windows Ink in Microsoft Edge, gli studenti possono prendere appunti direttamente su una pagina web e condividerli con un compagno di classe. Microsoft Edge è compatibile con i siti web che docenti e studenti utilizzano abitualmente.

Il nostro obiettivo con Windows 10 S è quello di sviluppare ulteriormente l’ecosistema in essere con i nostri partner, tra cui Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Samsung e Toshiba che offrono oggi una gamma di nuovi PC Windows 10 per la Scuola - a partire da $ 189. Nei prossimi mesi, questi partner offriranno anche una gamma di dispositivi con Windows 10 S: da Windows Ink e PC touch a bellissimi dispositivi premium.

Microsoft Teams arriva in classe

Microsoft Word, Excel e PowerPoint Online consentono già agli studenti di contribuire alla stesura di documenti in tempo reale. Disponibile a partire dai prossimi mesi nel Microsoft Store for Education, Microsoft Teams abiliterà nuove esperienze nelle classi, portando la collaborazione a un livello completamente nuovo, diventando l’hub digitale in cui insegnanti e studenti collaborano e apprendono. Insieme a OneNote Class Notebook, compiti e test, gli insegnanti potranno condividere facilmente contenuti, progetti, personalizzare l'apprendimento e comunicare con studenti, genitori e personale scolastico.

Teams consente inoltre agli insegnanti di utilizzare contenuti coinvolgenti e a valore aggiunto direttamente dal web, interventi di esperti e soluzioni di partner quali busuu, Canvas, Flipgrid e Kahoot!. Teams aiuta gli studenti a sviluppare quelle capacità di comunicazione e collaborazione che li renderanno professionisti di successo in futuro.

Code Builder per Minecraft: Education Edition insegna il coding in classe

Gli insegnanti di oltre 100 Paesi nel mondo utilizzano oggi Minecraft: Education Edition, che sostiene ulteriormente la creatività e la collaborazione in classe. Minecraft è diventato infatti la risorsa preferita di studenti e insegnanti che lo utilizzano per diffondere una cultura del digitale, educare al problem-solving creativo e creare percorsi formativi incentrati sullo studente, perché possano sviluppare anche le proprie soft-skill durante il percorso di studi.

Microsoft sta amplificando ulteriormente l’interesse nei confronti del gioco con Code Builder per Minecraft: Education Edition. Questa nuova funzionalità è stata progettata per ispirare gli studenti ad apprendere le basi e le potenzialità del coding combinando i mondi aperti di Minecraft con piattaforme di apprendimento per il coding come Tynker, ScratchX e una nuova piattaforma open source di Microsoft chiamata MakeCode. I giocatori possono muoversi, costruire e creare in Minecraft scrivendo il codice.

Un trial gratuito di un anno di Minecraft: Education Edition e l'estensione di Code Builder sono disponibili oggi per Windows 10 nel Microsoft Store for Education per le scuole di tutto il mondo.

Offerte gratuite per studenti e insegnanti

Per rendere facile e conveniente portare Windows 10, Office 365 per la Scuola con Microsoft Teams e Minecraft nelle scuole, Microsoft offre agli insegnanti e agli studenti:

Nuovi PC Education Windows 10 a partire da $ 189 USD

Un abbonamento gratuito per un anno a Minecraft: Education Edition per i nuovi PC Education Windows 10

Windows 10 S gratuito per tutte le scuole su qualsiasi PC Windows Pro

Microsoft Office 365 per la Scuola gratuito Microsoft Teams

Prova gratuita di Microsoft Intune for Education

Windows 10 S, Office 365 per la Scuola con Microsoft Teams, Minecraft: Education Edition e Microsoft Intune for Education costuiscono un’offerta completa per studenti e insegnanti.

Microsoft presenta il nuovo Surface Laptop con Windows 10 S

Per portare le prestazioni, la semplicità e la sicurezza di Windows 10 S agli studenti universitari, Microsoft arricchisce la famiglia di dispositivi Surface con Surface Laptop. Disponibile in pre-ordine da oggi in 20 Paesi, Surface Laptop è il perfetto equilibrio di portabilità, prestazioni e eleganza. Grazie all’integrazione di Windows 10 S, Surface Laptop è progettato per un rapido avvio e un utilizzo veloce grazie al processore Intel Core di settima generazione, e per garantire fino a 14,5 ore di autonomia della batteria.

Ogni dettaglio è stato ideato per portare al classico design del computer portatile nuove forme e funzioni. Il display da 13,5" PixelSense è ottimizzato per le funzioni touch e Ink offrendo un'esperienza immersiva mentre il optically bonded gorilla glass lo rende ancora più resistente. La tastiera è ricoperta da un lussuoso tessuto Alcantara e presenta un keyset silenzioso e reattivo, un trackpad di grandi dimensioni e un confortevole appoggio mentre si digita. Surface Laptop è disponibile in quattro colori tono su tono: platino, oro grafite, borgogna e blu cobalto. Surface Laptop sarà disponibile dal 15 giugno con un costo che parte da $999 USD. È possibile pre-ordinarlo a partire da oggi negli Stati Uniti, Italia, Australia e Nuova Zelanda, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Germania, Francia, Germany, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

Portare esperienze 3D e di Mixed reality di Windows nelle classi per liberare la creatività

Con il 3D e la Mixed Reality di Windows, Microsoft sta dotando i docenti di un insieme di strumenti completamente nuovi per offrire ai loro studenti e ai colleghi nuove competenze. Oggi, Microsoft ha presentato una nuova funzionalità, in arrivo su Windows 10 il prossimo autunno, chiamata View Mixed Reality. Questa funzione consente di vedere contenuti 3D attraverso lo schermo nel mondo reale come Mixed Reality, utilizzando una semplice fotocamera RGB. Microsoft ha inoltre annunciato una nuova partnership strategica con Pearson, una delle più grandi società del mondo education che sta lavorando per integrare 3D e Mixed Reality nei percorsi di studi di scuola secondaria e università. Entro l'anno scolastico 2018, Pearson offrirà corsi su temi quali Salute, Commercio, Storia e STEM sui dispositivi di Mixed Reality di Windows.