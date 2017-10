Microsoft: addio ai Surface dal 2019? Ne sono convinti alcuni analisti

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Canalys,chiuderà i battenti della divisioneentro il 2019. Dello stesso avviso sono anche alcuni analisti e rappresentanti del settore tecnologico.

La questione è tornata in auge nel corso del Canalys Channels Forum, tenuto a Venice, nel corso del quale il CEO della società, Steve Brazier, ha sostenuto che l’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella sarebbe intenzionato a cancellare la linea di prodotti in quanto la propria strategia è stata sin da subito quella di focalizzarsi sui software ed il cloud, e vorrebbe rafforzarla ulteriormente.

“Le prestazioni dei Surface sono fluide, ed anche l’andamento delle vendite. Ma Microsoft non sta guadagnando nulla. Non ha senso continuare a tenere su questo ramo societario” ha affermato lo stesso, il quale ha anche parlato dei bassi margini di guadagni.

Discorso diverso invece per il cloud, con cui “Microsoft sta guadagnando un sacco di soldi, anche grazie a Windows ed Office. Tuttavia, il denaro che guadagna dal comparto cloud, lo perde dai dispositivi prodotti. E francamente fatico a capire il motivo per cui una società dovrebbe continuare a perdere tutti questi soldi. Soprattutto se si tratta di colossi come Microsoft, che devono guardare al centesimo”.

Dello stesso avviso anche Gianfranco Lanci, corporate president and chief operating officer di Lenovo, il quale sostiene che Microsoft dovrebbe staccare la spina alla divisione hardware già prima del 2019.

Nell’ultimo trimestre, le entrate generate dalla divisione Surface sono calate di 20 milioni di Dollari, o il 2% e rappresentano una fetta esigua rispetto ai comparti che si occupano del cloud. L’addio è davvero vicino?