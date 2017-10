Microsoft ha aggiunto una funzionalità anti-cheat nella Fall Creators Update

E' disponibile da poco l'attesoper Windows 10, il major update per il sistema operativo di Microsoft che introduce una vasta gamma di novità. Una però è stata introdotta silenziosamente.

La novità inserita di nascosto da Microsoft riguarda il mondo del gaming. Si tratta di una funzionalità anti-cheat, già anticipata da Microsoft a luglio, denominata TruePlay. La funzionalità in questione è molto simile al software anti-cheat di Valve (VAC, Valve Anti-Cheat), un sistema che raccoglie dati dai giochi e che genera avvisi per gli sviluppatori nel caso venga mandato in esecuzione qualcosa di non previsto. In questo modo riconoscere i cheater diventa quasi una passeggiata.

La funzionalità è però, per il momento, disattivata di default, Microsoft sta al momento rilasciando le API per gli sviluppatori. La brutta notizia è che TruePlay funzionerà solo con i titoli UWP, Universal Windows Platform, che però scarseggiano sul Microsoft Store, dimezzando così l'utilità del nuovo software.