Microsoft annuncia Surface Pro e la nuova Surface Pen

svela, la nuova generazione di questa iconica linea di prodotti.introduce nella famiglia Surface le migliori prestazioni tecnologiche e una maggior durata della batteria racchiuse in un laptop sottile, leggero e silenzioso.

Con il nuovo Surface Pro, Microsoft rinforza la categoria dei 2in1, che aveva creato, facendole fare un salto in avanti aumentando fino a 13,5 ore l’autonomia della batteria, realizzando un dispositivo oltre 2,5 volte più veloce rispetto al Surface Pro 3 e offrendo versatilità e portabilità ineguagliate, il tutto racchiuso in un design più leggero e raffinato. Surface Pro non è solo un potentissimo laptop, ma è anche uno Studio creativo mobile, con uno straordinario schermo touch PixelSense da 12,3”, che supporta i nuovi dispositivi Surface Pen e Surface Dial. Due volte più precisa rispetto alla versione precedente grazie all’introduzione del silicio nel PixelSense Accelerator, la nuova Surface Pen rappresenta il punto di riferimento per il settore grazie all’esperienza di scrittura e disegno più veloce e fluida e alla possibilità di modificare l’ombreggiatura in base all’inclinazione. Gli strumenti di scrittura saranno disponibili anche su Windows 10 e Office 365 insieme alla nuova app Microsoft Whiteboard per favorire la collaborazione, la produttività e la creatività.



"Le persone hanno altissime aspettative su ciò che i loro dispositivi dovrebbero aiutarle a fare, per questo il nostro team di sviluppatori Surface lavora ogni giorno per soddisfarle e anticiparle”, dichiara Panos Panay, VP Microsoft Devices. "Sempre più oggi c’è il desiderio di prodotti potenti ma anche belli, con una batteria in grado di durare tutta la giornata e che garantiscano un’esperienza di scrittura senza precedenti per dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie idee in modo creativo e di lavorare in ogni luogo e situazione. Il nuovo Surface Pro è progettato per rispondere a tutto questo e molto altro, portando al massimo livello l’esperienza laptop e integrando tutta l’innovazione di Windows 10 e Microsoft Office 365”.



Il nuovo Surface Pro è stato interamente ripensato per offrire nuove performance e un’autonomia della batteria del 50% superiore rispetto al Surface Pro 4. Ogni dettaglio è stato perfezionato e rifinito, dai bordi più dolci e arrotondati, alle fotocamere perfettamente incastonate nella cornice. Con uno spessore di soli 8,5 mm e un peso a partire da circa 800 g, il nuovo Surface Pro è più leggero della borsa che si utilizzerà per trasportarlo e racchiude in sé tutta la potenza di un processore Intel Core di settima generazione, in una nuova silenziosissima struttura priva di ventole.



La tastiera Signature Type Cover per Surface Pro assicura una digitazione più rapida e confortevole grazie ad un meccanismo a forbice di elevata qualità che consente una corsa dei tasti di 1,3 mm fluida e accurata. Un ampio trackpad in vetro con funzioni multi-touch a cinque dita consente il massimo della precisione, mentre l’intera tastiera è rivestita in Alcantara, un materiale morbido e resistente, crea un comodo appoggio per i polsi conferendo un tocco di eleganza. Nel corso di quest’anno il nuovo Surface Pro sarà disponibile anche con tecnologia LTE Advanced, per offrire una mobilità ancora maggiore in modo da poter lavorare, collaborare e creare senza limiti.



Con il nuovo Surface Pro e la nuova Surface Pen la scrittura digitale prende vita ispirando la creatività e i creativi in tutto il mondo, ma non solo le nuove penne sono anche pensate per aiutare la produttività, per scrivere e condividere commenti su documenti, appunti su un blocco e schizzi sulle lavagne. Per dare ancora più spazio alla produttività e alla creatività della nuova Surface Pen è integrata nel pacchetto di produttività Microsoft Office.



Le nuove funzionalità di scrittura in Microsoft Word, Excel e PowerPoint comprendono una galleria personalizzabile delle penne, matite ed evidenziatori preferiti disponibili per l’utilizzatore in tutte le app e i dispositivi Office, insieme al supporto per la funzione di inclinazione e ombreggiatura della nuova Surface Pen. A partire da giugno queste funzioni verranno messe a disposizione degli utenti Office 365, compresi gli oltre 100 milioni di utenti business mensili attivi e i 26 milioni di utenti privati.

Ulteriori esperienze di scrittura continueranno a essere sviluppate in futuro, compresa la nuova app Microsoft Whiteboard, che offre una tela illimitata per la creatività e la collaborazione con scrittura simultanea fra le persone ovunque siano.