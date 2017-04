Microsoft annuncia una presentazione dedicata all'educazione

prepara una presentazione per il due Maggio. L'hashtag ufficiale sarà #MicrosoftEDU, il che fa presagire che sarà incentrata sul settore scolastico. Novità in cantiere per la

Ad accendere le indiscrezioni su una possibile attenzione di Microsoft per il mondo dell'istruzione è stato Joe Belfiore, già vice presidente del settore corporate della compagnia, di ritorno dopo un anno sabbatico. In una intervista rilasciata a Mashable ha dichiarato, infatti, che la sua nuova posizione all'interno di Microsoft è quella di "education sponsor".

Indiscrezioni suggeriscono che è probabile che la compagnia presenterà almeno un device della linea Surface nel corso dell'evento.

Ricordiamo che Microsoft deve ancora dare una risposta forte ai laptop della linea Chromebook e al momento rumor vorrebbero Microsoft al lavoro ad un case pensato per un laptop più economico di Surface 3. Il che è ragionevole, visto che se il target di riferimento del prossimo Surface sono gli studenti, un laptop dalle linee più tradizionale potrebbe avere un appeal maggiore.

Non ci resta che aspettare il prossimo due maggio per vedere se queste speculazioni avranno un effettivo seguito.