Microsoft annuncia Windows 10 "China Government edition"

Ad un evento intenutosi ieriha annunciato una versione dipensata per il Governo Cinese e le sue aziende di Stato. La versione si chiameràed è stata progettata per venire incontro alle esigenti richieste del Governo in termini di sicurezza e controllo dei dati.

Il Windows chief Terry Myerson ha dichiarato che Windows 10 China Government Edition si basa su Windows 10 Enterprise Edition, che già include alcune delle opzioni di sicurezza e maggiore libertà di amministrazione richieste. In particolare l'edizione pensata per il Governo di Pechino non comprenderebbe alcune feature di cui l'amministrazione cinese non ha bisogno, tra cui OneDrive integrato. Inoltre questa versione speciale dell'OS permetterà al Governo di utilizzare il suo personale algoritmo crittografico.

"É un onore poter essere oggi in Cina -il centro da cui sono ante alcune delle scoperte più importanti e rivoluzionarie della storia, tra cui la carta, l'abaco e il primo prototipo di caratteri mobili, -ha dichiarato Terry Myerson nel corso dell'evento di presentazione- invenzioni che hanno reso l'umanità più creativa e produttiva. L'ecosistema di Windows funziona in tutto il mondo grazie al contributo di team di ingegneri, sviluppatori e molti altri partner cinesi".

Windows 10 è stato scelto, con relative versioni pensate a posta, non solo da Governo Cinese, ma anche dal Dipartimento di Difesa USA, dal Ministero per la Sanità Australiano e dal Ministero di Difesa italiano.