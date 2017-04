Microsoft blocca gli aggiornamenti a Windows 10 Mobile

, seppur in maniera graduale, sta interrompendo il supporto a, come dimostrato dal fatto che molti smartphone non sono stati aggiornati alche verrà rilasciato il 25 Aprile. Il tutto perchè la piattaforma sembra essere poco remunerativa per la compagnia di Redmond.

Oggi, secondo quanto riportato da MSPowerUser, la compagnia di Satya Nadella avrebbe disattivato alcune funzioni legate all’Upgrade Advisor, ovvero l’applicazione che gli utenti sono costretti ad installare per effettuare gli aggiornamenti di sistema.

Ma non è tutto, perchè si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti che lamentano la mancanza di notifiche, da parte dell’app Windows Insider, il che vuol dire che in caso di downgrade alla versione 8.1, non sarà più possibile aggiornare.

Da parte di Microsoft ed i propri rappresentanti non è arrivata alcun commento attraverso Twitter, ma le intenzioni sembrano essere quanto mai chiare.