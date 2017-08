Microsoft brevetta una bacchetta basata sulla realtà aumentata

continua a puntare sulla realtà aumentata, nonostante sia già al lavoro da tempo sued un motion controller, che è stato presentato all’inizio dell’anno. Il gigante di Redmond, però, a quanto pare ha intenzione di raddoppiare i propri sforzi per questo mercato, ed il tutto è confermato anche da un recente brevetto depositato.

I ragazzi di WalkingCat, infatti, hanno rivelato che la società americana ha presentato un brevetto riguardante un controller a forma di bacchetta, con alcuni pulsanti, un trigger ed una protezione per le dita.

Si tratta di un accessorio molto simile a Draw di Google per i Google Glass, ma che probabilmente sarà in grado di fare ciò che il gigante ha mostrato nel filmato che trovate in calce.

Microsoft sta puntando massicciamente su questo mercato, e dovrebbe lanciare una vasta gamma di auricolari basate sulla realtà mista, anche collaborando con partner come Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo. Il progetto, però, è senza dubbio interessante.