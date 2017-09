Microsoft conferma: il Fall Creators Update arriverà il 17 Ottobre

A quanto pare i rumor emersi nelle scorse ore corrispondevano alla realtà., infatti, in occasione dell’IFA di Berlino ha annunciato che ildi, ovvero il major update per il sistema operativo, sarà disponibile per gli utenti a partire dal prossimo 17 Ottobre.

Il Fall Creators Upadte darà agli utenti un primo assaggio di Windows Mixed Reality, la piattaforma per la realtà virtuale della società che sarà compatibile con gli auricolari di Dell, HP, Lenovo ed Asus.

Secondo il vice presidente esecutivo di Windows, Terry Myerson, il Fall Creators Update supporterà anche l’eye-tracking, che rende più facile per coloro che hanno disabilità agli arti superiori e che non possono utilizzare il mouse.

L’aggiornamento segnerà anche il debutto del nuovo Windows Fluent System Design ,che è stato presentato all’inizio dell’anno ed ha attirato le critiche positive da parte degli utenti.