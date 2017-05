Microsoft conferma: non esiste nessun prodotto chiamato Surface Pro 5

Il capo della divisione devices di, nel corso di un’intervista rilasciata per CNET, ha ufficializzato che almeno al momento non esiste internamente alcun prodotto chiamato

Il dirigente, nella fattispecie, ha svelato che la sua compagnia lancerà il Surface Pro 5 solo quando avrà apportato dei “cambiamenti significativi” all’attuale generazione, che però “non dovrà coincidere necessariamente con una modifica hardware, dal momento che le persone non cercano solo quello ma anche altro. Stiamo cercando un cambiamento esperienziale che renda netta la differenza tra le varie linee di prodotti”, ha affermato lo stesso, il quale ha lasciato intendere che comunque non vedremo presto il nuovo Surface Pro 5. E’ quindi probabile che Microsoft stia semplicemente pensando di aggiornare il Surface Pro 4 con i nuovi processori, e l’ufficialità potrebbe arrivare nel corso de prossimo evento hardware previsto a Shanghai per il 23 Maggio.

Panos infatti ha già rivelato che sarà presente all’evento, il che vuol dire che sicuramente il gigante di Redmond mostrerà qualche nuovo prodotto.