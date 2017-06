Microsoft ed Alcantara presentano "Surface, a New Touch of Style"

In occasione del lancio sul mercato italiano di due nuovi device della famigliainaugurano l’esposizione “Surface, a New Touch of Style”, un inedito percorso emozionale volto ad interpretare il connubio vincente tra due brand protagonisti, ora più che mai, di un lifestyle contemporaneo.

Dal 16 al 28 giugno lo showroom della Microsoft House di Milano apre le sue porte al pubblico conducendo il visitatore lungo un percorso fatto di sensazioni visive e tattili. Grazie ai molteplici linguaggi espressivi di Alcantara, Microsoft ha dato vita ai nuovi Surface Laptop e Surface Pro, -powered by Intel- perfetta sintesi di tecnologia, estetica e cura per i dettagli, in mostra per la prima volta in Italia nel cuore del Design and Innovation District milanese. La cromia del materiale Alcantara e le linee minimal dei device Microsoft trasformano lo showroom in un viaggio esperienziale fatto di immagini e video che catturano l’attenzione dello spettatore trasportandolo nel futuro dell’innovazione.

Ognuno di noi attraverso il proprio lavoro o attraverso le proprie idee può esprimere un potenziale creativo. Per valorizzare al massimo questo potenziale le esperienze con i prodotti tecnologici, diventati ormai oggetti iconici protagonisti della vita quotidiana, devono diventare sempre più personali e customizzati grazie al mix di performance funzionali e design unico con una côté fashion.

Ed è proprio per soddisfare un target sempre più glam e trend setter che, per arricchire i suoi nuovi Surface Laptop e Surface Pro, Microsoft ha scelto Alcantara, eccellenza del Made in Italy dalla formula magica e misteriosa, duttile come la cera ma morbido quanto la seta, resistente e di origine non animale.

L’esposizione è visitabile dal 16 al 28 giugno dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso la Microsoft House in Viale Pasubio 21, ingresso libero