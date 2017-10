Microsoft Edge arriva su iOS ed Android..in beta. Rilascio entro fine 2017

porta finalmente Edge , il browser che ha preso il posto dinell’ecosistemam anche su mobile e per la precisione sued

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: sono infatti cominciati i test del browser sui sistemi operativi touch più importanti.

Al momento, la prima versione richiede un PC Windows 10 per poter accedere alla fase beta, ed è disponibile solo per gli iscritti al programma Insider. Gli utenti iOS vi potranno accedere attraverso Testflight, mentre su Android tramite il servizio beta integrato in Google Play.

A livello di design segnaliamo lo stile minima e molto uniforme: il browser sincronizza i preferiti con l’account desktop, consentendo quindi di continuare la lettura dei contenuti direttamente sul cellulare dopo averla cominciata sul computer. E’ anche presente un lettore di QR-code integrato e la possibilità di sincronizzare le password.

Microsoft rilascerà la versione completa di Edge per iOS ed Android entro la fine dell’anno. La versione beta rilasciata da qualche istante, inoltre, non supporta gli iPad ed i tablet Android.