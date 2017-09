Microsoft e Facebook terminano la posa del cavo da 160 terabit al secondo

hanno annunciato il completamento della posa del cavo sottomarino più lungo al mondo, in grado di garantire una velocità di trasferimento dati di 160 terabit al secondo, l’equivalente di 71 milioni di streaming di filmati in HD in contemporanea, e 16 milioni di volte più veloce di una connessione media.

Il cavo, lungo 4.100 miglia e presente a 5181 metri di profondità , sarà operativo entro l’inizio del 2018 ed è stato battezzato “Marea”. Si estende tra Virginia Beach, in Virginia, ed arriva a Bilbao, in Spagna.

Proprio a causa della sua conformazione, Microsoft afferma che il cavo sarà al riparo da catastrofi naturali o altri eventi imprevisti che potrebbero causare interruzioni ai collegamenti, come quelli visti durante l’uragano Sandy. La scelta di partire dalla Virginia non è casuale, dal momento che proprio nella città degli USA le due città hanno degli importanti data center.

Per la maggior parte del percorso, il cavo è composto da otto coppie di cavi in fibra ottica racchiusi dal rame, ed alcune parti sono ben interrate per proteggerle dal traffico marittimo, di solito nelle zone più vicine alla riva.

In un post pubblicato sul blog, Microsoft ha sottolineato che il progetto è stato completato tre volte più velocemente del previsto. I cavi di Marea hanno un design definito “aperto”, che permetterà agli ingegneri di portare delle evoluzioni in grado di migliorare il servizio. Marea fornisce anche un hub di rete in Africa, Medio Oriente ed Asia, che rappresentano il prossimo miliardo di utenti che si connetteranno ad internet.